Teatro Virgínia recebe Festival Internacional de Magia

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, vai receber na sexta-feira, 16 de Junho, pelas 21h30, o Festival Internacional de Magia de Torres Novas, que vai contar com a participação do mágico português David Sousa, do espanhol, Juan Mayoral, do japonês, Kenji Minemura e dos franceses, Mikael Szanyiel e Pilou.

David Sousa é o ilusionista português mais premiado internacionalmente, reunindo nos seus espectáculos uma combinação de comédia e magia. Juan Mayoral é mundialmente famoso pelas suas invenções, Mikael é um prestigiador e mimo, e tanto Pilou como Kenji são conhecidos mundialmente pelos seus espectáculos de manipulação. Os bilhetes têm o custo de 10 euros, sendo aplicáveis descontos, e podem ser adquiridos na bilheteira local, nos pontos aderentes Fnac e Worten ou online em bol.pt.