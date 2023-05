Misericórdia de Pernes homenageia figuras locais na celebração do 436º aniversário

Santa Casa da Misericórdia de Pernes está há mais de quatro séculos ao serviço da comunidade, afirmando-se como instituição de referência na freguesia e no concelho no domínio da acção social.

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, concelho de Santarém, aproveitou a sessão solene de comemoração do 436º aniversário da instituição para homenagear três pessoas que três pessoas que se distinguiram e fizeram a diferença na comunidade: os médicos Isabel Costa e Álvaro Araújo, que durante vários anos prestaram serviços na Unidade de Saúde Familiar do Alviela; e Vitória das Virtudes, que foi professora primária de várias gerações de alunos da freguesia.

O momento foi de emoção e surpresa uma vez que nenhum dos três homenageados estava a contar com a distinção. O provedor da Misericórdia de Pernes, Manuel Maia Frazão, explicou que quiseram reconhecer essas três personalidades “cujo espírito de bem-fazer, qualidade e importância se enquadram em duas das obras da misericórdia, que é assistir os enfermos e ensinar os ignorantes, que sobretudo em tempos passados não consideravam a frequência da escola como uma prioridade”, destacou.

Durante a sessão solene, que decorreu na Igreja da Misericórdia, em Pernes, na tarde de sábado, 28 de Maio, a Irmã Luísa fez questão de doar uma imagem de Santa Filomena que estava na sua posse e fazia parte do espólio da capela que integra a Quinta de São Silvestre. A cerimónia começou com o acolhimento e integração de novos irmãos na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pernes através do ritual de Juramento do Compromisso. Foram também entregues medalhas aos irmãos empossados há 25 e 50 anos. “Fazer 436 anos de existência é a prova inequívoca de que a Santa Casa é uma instituição com enorme valor para a comunidade, quer pelo emprego que gera, quer pelos cuidados e serviços que presta”, reforçou o provedor Maia Frazão.