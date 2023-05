Dia da Criança em Santarém vai ser celebrado no complexo aquático

A iniciativa abrange as escolas do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho e realiza-se das 9h30 às 15h30.

O município de Santarém vai assinalar o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, com uma ida ao Complexo Aquático Municipal de Santarém. O espaço vai receber as escolas do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho e proporcionar às crianças um dia com muita animação, jogos e danças na água. As actividades têm início às 9h30 com a entrega de braçadeiras insufláveis e bonés. Ao longo da manhã serão distribuídas águas e fruta e às 12h30 é o almoço pic-nic. O regresso aos estabelecimentos de ensino está previsto para as 15h30.

“É fundamental assinalarmos este dia para relembrar os direitos das crianças e garantir que são cumpridos todos os dias”, afirma o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, citado em comunicado.

O Dia Mundial da Criança assinalou-se pela primeira vez em 1950, por iniciativa das Nações Unidas. Os Estados-membros reconheceram que todas as crianças, seja qual for a raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, protecção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de paz e fraternidade.