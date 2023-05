Mais de 430 pessoas participam em caminhada da Misericórdia de Pernes

Iniciativa pretendeu assinalar 436º aniversário da instituição do concelho de Santarém.

Mais de 436 pessoas participaram na caminhada organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes, que decorreu no domingo, 28 de Maio, e pretendeu assinalar o 436º aniversário da instituição do concelho de Santarém. O início da caminhada “Levanta-te! Anda e vem daí!” começou pelas 09h00, no Adro da Igreja da Misericórdia de Pernes, concelho de Santarém.