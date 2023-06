Coruche promove passeios para os reformados

A população sénior do município de Coruche já se pode inscrever para os passeios a Alcácer do Sal e Santiago do Cacém.

Os reformados e pensionistas do concelho de Coruche já se podem inscrever para os passeios destinados à população sénior e que vão decorrer a partir de 22 de Agosto. Este ano a Câmara Municipal escolheu Alcácer do Sal

e Santiago do Cacém como destinos. Estão previstas visitas à cripta arqueológica do castelo de Alcácer do Sal, a Herdade da Barrosinha, a lagoa de Santo André ou a Herdade do Sobral, local da Vila do Gin – parque temático.

As inscrições estão abertas até dia 30 de Junho e podem ser formalizadas nas juntas de freguesia do concelho, na delegação da Câmara no Couço ou no posto de turismo de Coruche, situado na galeria do mercado municipal.