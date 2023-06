Santos populares vão ser celebrados nas ruas de Santarém

Os santos populares vão ser festejados em Santarém de 22 a 25 de Junho com o arraial montado em três pontos do centro histórico.

Os santos populares vão ser festejados em Santarém de 22 a 25 de Junho com o arraial montado em três pontos do centro histórico: Rua Arco de Manços; Largo Emílio Infante da Câmara; e Largo Ramiro Nobre. A iniciativa do município conta com o apoio da ACES - Associação Comercial e Empresarial e de outros parceiros para uma festa onde não vão faltar tasquinhas e palcos com música.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, deixou a novidade na última reunião do executivo e em nota de imprensa reforça que a autarquia continua a mobilizar esforços para atrair cada vez mais vida para o centro histórico da cidade. “Será uma primeira edição com o objectivo de, ano após ano, melhorarmos o evento e colocarmos os vários largos e praças com renovada vida e a comunicarem entre si com novas vivências”, diz o autarca. A Câmara de Santarém assume a ambição de que a cidade venha a ser conhecida pelas suas celebrações dos santos populares, à semelhança do que acontece com outras cidades do país