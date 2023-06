Vila Nova da Barquinha une-se em concerto solidário

Vila Nova da Barquinha via receber um concerto solidário para ajudar Beatriz Morgado, conhecida por “Pipoca”, uma menina de 11 anos que tem paralisia cerebral e distonia. Ricardo Oliveira e amigos vão animar a noite solidária no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, no feriado de 8 de Junho, quinta-feira, às 18h00. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural a partir de segunda-feira, 5 de Junho.