Feira do Livro em Tomar tem superado expectativas

A Feira do Livro de Tomar está a decorrer no Complexo Cultural da Levada até 11 de Junho.

A 13ª edição da Feira do Livro de Tomar está a decorrer desde 2 de Junho, no Complexo Cultural da Levada, e o balanço tem sido bastante positivo. A iniciativa termina a 11 de Junho e resulta de uma organização do município de Tomar e a Livraria Nova. A feira conta com a presença diária de vários autores, como Eduardo Repas, Paula Margarido, Carmen Garcia, entre outros. Existem mais de três mil livros disponíveis para os amantes da literatura, visitas guiadas para famílias e escolas à descoberta do que é um livro e uma exposição sobre as portas da cidade.

Hugo Cristóvão, vice-presidente da câmara municipal, e Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas “Templários”, marcaram presença na abertura, que incluiu a inauguração da exposição “Resiliência de um olhar com memória(s) para o património arquitetónico de Tomar” realizada com desenhos e pinturas dos alunos de Artes da Escola Jácome Ratton, coordenados pela professora Magda dos Santos.

A Feira do Livro abre todos os dias às 14h00 e encerra às 23h00, excepto no dia 8 de Junho que termina às 22h00 e no dia 11 de Junho às 20h00.