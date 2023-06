Azambuja recebe Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo

A vila de Azambuja recebe na quinta-feira, 8 de junho, a visita da imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. O evento integra-se na IX edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo e volta a marcar e a evidenciar a profunda devoção que a comunidade ribeirinha do concelho de Azambuja dedica à figura da Virgem Maria, associada ao Tejo e à vida dos pescadores locais.



A chegada da imagem à vala do Esteiro, junto à vila de Azambuja, está programada para as 18h30 e cerca de uma hora depois partirá da rotunda em frente à Praça de Touros o cortejo que seguirá em direcção à Igreja Matriz, onde terá lugar uma oração de saudação a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. O acolhimento à imagem será concluído, igualmente na igreja, com a recitação do terço, marcada para as 21h30.



Na manhã seguinte, sexta-feira, 9 de junho, pelas 11h00, terá lugar uma oração de despedida à imagem da padroeira que, de seguida, será transportada até ao Porto da Palha de onde partirá regressando às águas do Tejo.