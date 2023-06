Feira do Livro de Tomar foi uma montra para autores portugueses

A 13ª edição da Feira do Livro de Tomar realizou-se no Complexo Cultural da Levada e superou as expectativas, estimando-se a presença de mais de um milhar de visitantes ao longo dos 10 dias do evento. Organizada pela câmara municipal em parceria com a Livraria Nova, a Feira contou com a presença vários autores do concelho e nacionais, e teve mais de três mil livros disponíveis. Os livros mais vendidos foram “História e Tradições de Tomar” de Carlos Trincão e “Palavras Descruzadas” de Bagão Félix. Aura Miguel e Isabel Stilwell também estiveram em destaque na Feira que teve nos livros de Colleen Hoover e Annie Ernaux, vencedora do prémio Nobel da Literatura, as autoras estrangeiras mais procuradas.

A interacção entre os autores e os visitantes foram os momentos altos da iniciativa, que todos os anos cativa cada vez mais pessoas, afirma Marta Godinho, o rosto da Livraria Nova no evento. O MIRANTE conversou com a funcionária para saber como começou a sua ligação aos livros. Frequentou a escola até ao 12º ano no curso Tecnológico de Serviços Comerciais, na Jácome Ratton. Após o curso começou a trabalhar no escritório de um supermercado e mais tarde numa loja do Centro Comercial de Tomar. Em 1998 surgiu uma oportunidade de emprego numa livraria, onde trabalhou durante nove anos. Em 2007, a livraria optou por mudar de registo e de localização, e Marta não quis continuar. Esteve apenas uma semana em casa e começou logo a trabalhar na Livraria Nova, onde ainda permanece.

Sempre teve o hábito de ler, mas o ambiente na livraria influenciou-a mais e despertou o gosto por outro género de literatura, como o desenvolvimento espiritual e pessoal. Os livros que mais a marcaram foram “A Mais Preciosa Mercadoria”, de Jean-Claude Grumberg, e “O Homem Mais Feliz Do Mundo” de Eddie Jaku, que conta a história de um prisioneiro num campo de concentração em Auschwitz. Recentemente terminou o livro o “Triunfo dos Porcos” de George Orwell, e quer começar a ler “Hábitos Atómicos” de James Clear.

Marta Godinho considera que a falta de interesse dos jovens pela leitura tem como principal causa o género de literatura imposta na escola: “livros antigos, difíceis e grandes, que não os cativa”, afirma.