Ourém é “Município Amigo da Juventude”

O município de Ourém recebeu novamente a bandeira e o selo de “Município Amigo da Juventude”, assim como a distinção de município com a categoria 4 estrelas. O III Encontro de Municípios Amigos da Juventude, promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, assim como de 80 presidentes e vereadores de autarquias do continente e ilhas, 218 técnicos municipais e jovens, num total de cerca de 300 participantes, demonstrando a importância que os seus municípios atribuem à promoção de políticas locais de juventude.

A Rede, fundada em 2020 pela FNAJ, e que conta actualmente com 161 municípios inscritos, é uma plataforma de contacto que pretende impulsionar a implementação de políticas de juventude estruturantes, sustentáveis e articuladas com a estratégia e visão dos jovens.