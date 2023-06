Emoções à flor da pele nas Festas de Santo António em Torres Novas

As emoções estiveram ao rubro no regresso das marchas de Santo António à Zona Alta de Torres Novas. Na terça-feira, 13 de Junho, centenas de pessoas encheram de cor e alegria algumas ruas da cidade, numa iniciativa há muito esperada que juntou famílias e amigos em prol das tradições. As Festas de Santo António regressaram em força para assinalar o seu centenário e estima-se que tenham desfilado mais de três centenas de marchantes de escolas e instituições de solidariedade social da cidade além dos responsáveis pela organização, a Associação de Festas de Santo António, que dedicou os últimos três meses à preparação do evento. Numa entrevista a O MIRANTE que pode ler na edição de 8 de Junho, Suzana Bué, presidente da assembleia-geral da associação, falou numa festa que traz muita emoção, amores e programa desamores porque são dias muito alegres e intensos, mas que também exige muito sacrifício”, disse.

O esforço e dedicação surtiram efeito e o balanço da iniciativa superou as expectativas. A Banda Operária Torrejana (BOT), presidida por Rosário Nalha, marcou o ritmo dos marchantes e animou o povo que acompanhou do início ao fim a comitiva. Carolina Sousa, de 22 anos, toca percussão e integrou a banda este ano, juntamente com a sua mãe. As duas eram das mais animadas da banda, que tem como maestro Pedro Correia, um dos principais responsáveis pelo sucesso do grupo. Com cerca de quatro dezenas de alunos, a banda passou por períodos complicados, mas actualmente tem uma dinâmica digna de registo.

Embora cada vez menos pessoas queiram pertencer à organização de iniciativas como as Festas de Santo António em Torres Novas, a população da cidade recebeu de braços abertos e esteve em festa de 9 a 13 de Junho. Além do palco principal houve no recinto das festas, junto à capela, um palco secundário dedicado à juventude. RH+, Trio d’Ataque, Banda T e Sílvia Alcobia foram algumas das atracções musicais.