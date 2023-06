Dezenas de alunos de todo o mundo participam no 8º Encontro Internacional de Piano do Sardoal

Dezenas de alunos de todo o mundo estão a participar na 8ª edição do Encontro Internacional de Piano que decorre no Sardoal até domingo, 2 de Julho. Os alunos estão espalhados por várias capelas e igrejas da vila a ensaiar e a aprender com os professores para participarem nos concursos que se realizam no próximo sábado e domingo, 1 e 2 de Julho. Durante sete dias o Sardoal enche-se de música e jovens que dão mais cor e movimento ao cooncelho. Esta quarta-feira, 28 de Junho, realiza-se, pelas 21h30, um concerto de jovens talentos.