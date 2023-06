Tabuleiro gigante colocado em rotunda anuncia início da Festa dos Tabuleiros em Tomar

Um tabuleiro gigante foi colocado na rotunda Alves Redol, no centro de Tomar, esta quinta-feira, 29 de Junho, que anuncia o início da tradicional Festa dos Tabuleiros, que começa este sábado, 1 de Julho. No primeiro dia da festa, que decorre até 10 de Julho, há a inauguração à 00h07 com a abertura da festa. Destaque também para diversas exposições, Feira de Artes, Coleccionismo e Velharias e o 36º Festival de Folclore do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Minjoelho. No domingo, 2 de Julho, pelas 10h00, realiza-se o tradicional Cortejo dos Rapazes que percorre várias ruas da cidade. O desfile principal dos tabuleiros está marcado para a tarde de domingo, 10 de Julho.