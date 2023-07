“Livros que sonham” na Herdade da Murteira em Mouriscas

“Livros que sonham” é uma iniciativa organizada pela Biblioteca Municipal António Botto em conjunto com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA). Vai realizar-se na Herdade da Murteira, em Mouriscas, no dia 6 de Julho pelas 9h30, terminando no dia seguinte pelas 16h00. O objectivo é fomentar o contacto das crianças com a vida da quinta e com a natureza. Dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos, os participantes vão poder contactar com os animais da quinta (ovelhas, cabras, cavalos), cozinhar, plantar e semear na horta, entre outras actividades. Há um limite máximo de 20 inscrições (sujeita a confirmação face ao número limite de participantes), sendo a mesma obrigatória e sujeita a um pagamento de uma verba. As inscrições podem ser feitas na Biblioteca Municipal António Botto, através do e-mail ou do número de telefone. Todas as actividades vão ser acompanhadas pela equipa da divisão da cultura da Câmara Municipal de Abrantes.