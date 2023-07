As três representações inicialmente previstas do musical, inspirado no 25 de Abril, tiveram lotação esgotada.

Um Canto da Liberdade com quarto espectáculo no domingo em Santarém

O espectáculo musical ‘Um Canto da Liberdade’ vai ter uma quarta exibição no domingo, 9 de Julho, às 22h00, igualmente na parada da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, já que as três representações inicialmente previstas tiveram lotação esgotada.

O teatro musical, com encenação dos artistas luso-brasileiros Amauri Alves e Henrique Dias Alves e músicas e direção musical do compositor Flávio Medeiros, conta com a participação de actores amadores recrutados na comunidade e faz uma viagem à história de Portugal no pré, no durante e nos pós 25 de Abril de 1974, numa organização do Município de Santarém.

Através de cantos, de danças e de músicas originais, ‘Um Canto da Liberdade’ revive momentos históricos que marcaram profundamente a sociedade portuguesa. Os bilhetes custam 2,5 euros e podem ser adquiridos uma hora antes no dia do espectáculo no Convento de S. Francisco (9 de Julho) junto à Ex-EPC ou ainda através da plataforma BOL e nas lojas CTT, Worten e FNAC.