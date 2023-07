Museu do Neo-Realismo lança catálogo da exposição sobre Querubim Lapa

O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, vai lançar um catálogo especial como complemento à exposição “Querubim Lapa, uma poética Neorrealista”. Este catálogo oferecerá aos visitantes uma visão aprofundada da exposição. Com uma tiragem limitada de apenas 300 exemplares, o catálogo apresenta 256 páginas repletas de conteúdo abrangente sobre a vida e obra de Querubim Lapa.

Desde a organização dos conteúdos até à concepção, paginação, design e revisão de textos, foram empreendidos esforços meticulosos para garantir um catálogo acessível a todos os públicos. Na última reunião de câmara foi aprovado por unanimidade a proposta de venda ao público do catálogo da exposição pelo valor unitário de 20 euros, já com IVA incluído, que pode ser adquirido na loja do MNR.