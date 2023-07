Torreshopping recebe exposição sobre arqueologia local

“Os Romanos Entre Nós: Testemunhos” vai ser exposta entre 21 de Julho e 21 de Agosto, no Torreshopping, para valorizar o património arqueológico do concelho de Torres Novas.

A exposição “Os Romanos Entre Nós: Testemunhos” vai estar patente no Centro Comercial Torreshopping, gerido e comercializado pela CBRE, entre 21 de Julho e 21 de Agosto com o objectivo de valorizar o património arqueológico do concelho de Torres Novas e divulgá-lo junto da comunidade. A exposição itinerante é composta por nove painéis amovíveis com informação sobre o património arqueológico do concelho, principalmente sobre a Villa Romana de Cardílio.

O Museu Municipal Carlos Reis, responsável pela exposição, foi fundado em 1933 com o objectivo de preservar o património cultural do concelho de Torres Novas, assegurar as tarefas de estudo, conservar e divulgar os bens à sua guarda e desenvolver programas de educação e mediação entre o património local, a comunidade e os temas contemporâneos.