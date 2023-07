A história do Grupo Desportivo de Marinhais em exposição

O Grupo Desportivo de Marinhais, do concelho de Salvaterra de Magos, tem patente uma exposição até Setembro que é uma viagem pelos 95 anos de história do clube.

O Grupo Desportivo de Marinhais, do concelho de Salvaterra de Magos, inaugurou uma exposição em homenagem aos seus 95 anos de história ao serviço do desporto em Marinhais. A exposição foi inaugurada no sábado, 15 de Julho, e pode ser visitada até 21 de Setembro no Mercado de Cultura de Marinhais.