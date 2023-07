Semana da Juventude anima Tomar

A Semana da Juventude, organizada pelo município de Tomar, decorre de 21 a 30 de Julho com muitas actividades culturais e desportivas. O programa começa na sexta-feira, 21 de Julho das 09h00 às 17h00, com um dia dedicado ao rio Nabão através de uma caminhada, canoagem e a iniciativa “Nabão mais limpo” do Grupo Desportivo da Nabância. A Festa da Juventude realiza-se ao final do dia, na Junceira, com a actuação da Banda T e do DJ Mastiksoul.

O Bingo Workout, “It’s time!” e a Festa Silenciosa acontecem no sábado, 22 de Julho, em Tomar. No dia 23, decorre a terceira edição Step By Step nas Escadinhas da Nossa Senhora da Piedade, e o sunset na zona desportiva de Cem Soldos. A 24 de Julho é dia de cinema no Cine-Teatro Paraíso com o filme “Indiana Jones e o Marcador do Destino”.

O parque aventura vai estar no Mouchão, a partir das 10h00 de 25 de Julho, com entrada gratuita até aos 30 anos. Às 21h30, no Coreto da Várzea Pequena, acontece o peddy-paper nocturno. O dia aberto na Câmara de Tomar com visitas guiadas para os jovens decorre a 26 de Julho. Padel, paintball e workshops de Artes Históricas também têm lugar na Semana da Juventude a 27 de Julho.

O Complexo Desportivo Municipal de Tomar também vai ter um dia aberto com entrada gratuita até aos 30 anos para piscina, squash e ténis, a 28 de Julho. O dia termina com o Café Concerto às 22h30, no Largo da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. A Caminhada Sensorial acontece a 29 na Mata dos Sete Montes, às 10h30, e o Yellow Boom no Claustro do Convento de São Francisco, das 21h00 até às 2h00.

No último dia da Semana da Juventude, a 30 de Julho, vai acontecer o downhill urbano com Pedro Curado, do Castelo dos Templários à Praça da República. Além do município de Tomar, a Semana da Juventude é organizada pelo Grupo Desportivo da Nabância, Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Freguesia da Junceira, Gerar Oportunidades, Silent Portugal, Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Corda Bamba, Plano Extraordinário – Cineclube de Tomar, T-Experience, JATO, Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, Associação Desportiva Montanhexímia Wildboys, Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) e Thomar Honoris.