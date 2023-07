Assinados protocolos com freguesias para aquisição de kit de combate a incêndios em Ourém

Encontro nos Paços do Concelho com todas as freguesias de Ourém serviu para a assinatura de vários protocolos de colaboração.

O protocolo de colaboração entre o município de Ourém e as freguesias e uniões de freguesias do concelho já foi assinado e visa financiar a aquisição de um kit de primeira intervenção para combate a incêndios. A existência de kit´s de primeira intervenção para combate a incêndios rurais, disponibilizados às juntas de freguesia, é, na opinião da autarquia, uma mais-valia, sobretudo nos momentos em que o número de ignições é muito elevado ou que se encontrem a ocorrer incêndios de grandes dimensões no concelho.

Cada junta de freguesia vai receber um apoio até ao montante de cinco mil euros. O presidente da câmara, Luís Albuquerque, assinou também o protocolo com a União de Freguesias de Gondemaria e Olival, com vista ao financiamento dos encargos decorrentes de obras de alargamento da Rua de São Domingos, em Aldeia Nova. O documento representa um apoio financeiro de mais de 100 mil euros. No encontro o autarca celebrou ainda o protocolo com a Junta de Freguesia de Caxarias com vista à cedência gratuita do edifício onde funcionou a antigo Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Caxarias – Pontes. A gestão vai ser da competência da junta e a actividade desenvolvida deve contribuir para a integração social, comunitária e educativa, assim como para o desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo da população, através da organização de eventos culturais, formativos e serviços de apoio à população da freguesia.