Percurso Porto-Lisboa eleito segunda melhor ligação nacional da Europa

Percurso que atravessa uma grande parte da região ribatejana ficou atrás da ligação alemã entre as cidades de Hamburgo e Munique.

A ligação ferroviária entre o Porto e Lisboa foi reconhecida como a segunda melhor a nível nacional em toda a Europa num relatório da Greenpeace, divulgou a CP - Comboios de Portugal. O percurso, que atravessa uma grande parte da região ribatejana, ficou atrás da ligação alemã entre as cidades de Hamburgo e Munique, da Deutsche Bahn.

O estudo da organização internacional Greenpeace avaliou 112 conexões entre cidades europeias, das quais apenas 12 foram categorizadas como "grandes rotas". Os percursos distinguem-se pela oferta de “mais de três comboios diários diretos, boa velocidade média, fiabilidade, custo inferior ao transporte aéreo e um preço abaixo dos 150 euros”, pode ler-se no comunicado.

A ligação Porto-Lisboa destaca-se de forma positiva com preços que variam entre os 25,25 euros e os 44,60 euros, de acordo com a empresa, que destaca os valores “bem abaixo do limite estabelecido pela Greenpeace e também inferiores a uma viagem aérea”.