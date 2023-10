Dia Mundial do Animal assinalado em Santarém

Numa iniciativa organizada pela IACA-Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, em parceria com a FeedInov Colab e a Câmara Municipal de Santarém, vai comemorar-se o Dia Mundial do Animal no dia 4 de Outubro, no Jardim-Escola João de Deus, em Santarém.

Crianças do 1º e 2 º ciclo do Ensino Básico vão ter a oportunidade de interagir com um cão terapeuta, através da Smile Dog, que trabalha com métodos terapêuticos de interação com os “melhores amigos do homem”.