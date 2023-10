Azambuja inicia processo para certificar o torricado

Município tem trabalhado com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo para elevar o torricado a Especialidade Tradicional Garantida. Em 2018, já tinha registado a marca Azambuja-Terras do Torricado.

A Câmara de Azambuja está a preparar, em articulação com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), a certificação do torricado enquanto Especialidade Tradicional Garantida (EGT), que irá contemplar a área geográfica da Lezíria do Tejo.

O vice-presidente do município, António José Matos, disse a O MIRANTE que já decorreram várias reuniões entre a autarquia e a ERTAR, entidade que “já há algum tempo tinha prometido ajudar a registar [o torricado] a nível europeu”. Mas o processo, afirmou, ainda “está muito no início” até porque os registos que existem acerca da origem desta iguaria gastronómica são maioritariamente orais, embora haja alguns escritos.

Apesar de o processo ainda estar a iniciar, o autarca disse que se está a chegar à “conclusão de que o torricado era mesmo [originário] de Azambuja e não do Ribatejo” embora tenha “acabado por se disseminar” pela região, sobretudo pela Lezíria do Tejo. “Tanto a origem é em Azambuja que onde há um verdadeiro sentimento de pertença ao torricado é em Azambuja. Em mais sítio nenhum as pessoas se juntam para comer torricado. E esse sentimento é tão grande que ultrapassa a parte gastronómica, é cultural”, afirmou António José Matos ao nosso jornal, à margem da mostra gastronómica Paraísabor, de Vale do Paraíso, onde também o torricado é prato em destaque.

O autarca afirmou ainda que esta iniciativa faz também parte da estratégia turística para o concelho, depois de, em 2018, a câmara municipal ter registado a marca Azambuja- Terras do Torricado e de promover, anualmente, o evento gastronómico A Gula (a decorrer até 31 de Outubro), que conta com a participação de 21 restaurantes. Mas fazer do torricado o ex-libris do concelho, notou, “é um trabalho que não se faz de um dia para o outro. Temos que ter a colaboração dos restaurantes e, claro, o registo a nível europeu ajudará”.

O torricado é prato gastronómico que se come, habitualmente, com bacalhau assado na brasa, mas que também pode ter outros acompanhamentos. Em Azambuja o pão é retalhado em losangos para que depois nele seja esfregado alho, sal e azeite, antes de regressar ao calor das brasas até, dizem as gentes do concelho de Azambuja, começar a assobiar.