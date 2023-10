Jornadas da saúde, do social e da educação durante duas semanas em Salvaterra de Magos

Salvaterra de Magos recebe as Jornadas da saúde, do social e da educação, de 13 a 28 de Outubro. O mote deste ano é “Comunicação positiva: construindo relações humanas saudáveis e harmoniosas”.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a organizar as sétimas Jornadas da saúde, do social e da educação que vão ter seminários, actividades desportivas, apresentação de livros, espectáculo infantil, MusicArt, entre outras iniciativas. O objectivo é envolver a comunidade em espaços de partilha e interação em torno de diferentes temáticas, de 13 a 28 de Outubro, sob o mote “Comunicação positiva: construindo relações humanas saudáveis e harmoniosas”.

A sétima edição das Jornadas inicia-se com a sessão solene de abertura do ano lectivo da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, que acontece sexta-feira, 13 de Outubro, às 15h30, no auditório da Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos. No sábado, 14 de Outubro, à mesma hora, será apresentado o livro infantil “Nini e Simão – A aventura da Alimentação”, de Ana Catarina Silva, enfermeira no Hospital Distrital de Santarém. A actividade pretende assinalar o Dia Mundial da Alimentação, que se comemora a 16 de Outubro.

“Benefício da comunicação positiva nas escolas” é o tema em destaque na quarta-feira, 18 de Outubro, numa sessão agendada para as 14h30, na biblioteca municipal, e que vai ter como oradora Ana Isabel Correia, professora, formadora, coach, investigadora, palestrante na área da Gestão das Emoções e autora do livro “Gestão de emoções para professores e educadores – 45 exercícios práticos”.

Quinta-feira, 19, o auditório da Escola “O Século” recebe o colóquio “Importância da comunicação com humanidade: a arte de cuidar”, dinamizado por Afonso Pimentel, coordenador geral do Instituto Gineste Marescotti Portugal – Humanitude Portugal. Nuno Pinto Martins, fundador do projecto “Educar pela positiva” e formador em Disciplina Positiva e Inteligência Emocional, vai estar na biblioteca municipal na sexta-feira, 20 de Outubro, às 18h30, para uma conversa e apresentação do seu livro “Educar pela positiva – um guia para pais e educadores”. No dia 22 de Outubro vai ter lugar, às 10h00, a actividade física “Mexe-te! Pela igualdade”, na zona desportiva de Salvaterra de Magos, junto às piscinas municipais.

Na última semana das Jornadas, no âmbito da comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, que se assinala a 24 de Outubro, serão desenvolvidas actividades inseridas no projecto “MusicArt”, nos Jardins de Infância públicos e nos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, com a dinamização da história “Amizade sobre rodas”, da autoria de Paula Teixeira, cantora, autora, compositora e intérprete de língua gestual portuguesa, e ilustração de Rita Correia. A autora do livro escolhido é quem dá vida à personagem Fada Juju e a história é apresentada no espectáculo de dia 28 Outubro, às 14h00, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo.

O dia 25 de Outubro, quarta-feira, será dedicado ao seminário “Dependências: novos desafios”, numa organização da CPCJ de Salvaterra de Magos. Assim, a partir das 10h00, o auditório da Escola “O Século” recebe Ivone Patrão, psicóloga, docente, investigadora, coordenadora do projecto Geração Cordão e autora do livro “#Geração Cordão – a geração que não desliga”. No período da tarde, às 15h00, será oradora Sarha Menezes, psicóloga no Instituto de Apoio ao Jogador, atuando na intervenção e tratamento de casos de pessoas com dependência de jogo a dinheiro, gaming e videojogos e também dos seus familiares.