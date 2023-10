Acção de literacia alimentar e dieta mediterrânica em Ferreira do Zêzere

O município de Ferreira de Zêzere acolhe na sexta-feira, 13 de Outubro, o projecto “Literacia Alimentar & Dieta Mediterrânea do Médio Tejo”, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ovo.

O objectivo desta acção será promover nas escolas do concelho a degustação de várias receitas que têm por base a dieta mediterrânica, privilegiando produtos locais e da época e destacando como ingrediente principal o ovo, lê-se na nota de imprensa.

“A iniciativa pretende valorizar e destacar a riqueza e diversidade do território do Médio Tejo e assegurar ao mesmo tempo a construção de uma estratégia comum de modo a contribuir para a qualidade de vida das populações, através da adoção de princípios baseados numa alimentação equilibrada e sustentável”, indica ainda a organização.

Esta iniciativa é desenvolvida pela equipa do projecto “Literacia Alimentar & Dieta Mediterrânea do Médio Tejo”, pelo município de Ferreira do Zêzere e pelo agrupamento de escolas da região.