Festival Nacional de Gastronomia em Santarém continua a aliar tradição e modernidade

O mais antigo e abrangente evento dedicado aos sabores e saberes da gastronomia portuguesa vai estar com mesa posta na Casa do Campino, em Santarém, de 27 de Outubro a 5 de Novembro.

Gastronomia, artesanato e vários espectáculos são alguns dos destaques da 42.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, que arranca a 27 de Outubro e decorre até 5 de Novembro na Casa do Campino, em Santarém. Durante a apresentação do festival, que decorreu nas instalações da Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou o envolvimento na organização do evento, pela primeira vez, de um conjunto de associações e instituições do concelho, nomeadamente a Associação Comercial, Empresarial e Serviços, Confraria da Gastronomia do Ribatejo, Círculo Cultural Scalabitano e Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

A Associação Nacional dos Municípios do Vinho vai ter uma praça do vinho onde vão mobilizar cerca de meia centena de municípios em torno da temática do vinho, da etnografia e cultura desses municípios. A parceria entre a organização e a Confagri vai manter-se, com a instalação da Praça Confagri na Casa do Campino.

Na tarde de dia 29 de Outubro vai ser apresentada a Carta Gastronómica de Santarém, elaborada pela Confraria da Gastronomia do Ribatejo e contou com a colaboração das juntas de freguesia do concelho na recolha das receitas típicas do concelho. Nessa mesma data vai ser homenageado Armando Fernandes, já falecido, que foi um entusiasta do projecto e também do Festival Nacional de Gastronomia desde a primeira hora.

Oito restaurantes de diversos pontos do país vão servir receitas emblemáticas da gastronomia nacional. Nas antigas cavalariças da Casa do Campino, vão estar 30 produtores agroalimentares, 20 doçarias, 18 ‘stands’ comerciais e institucionais, 30 artesãos, oito restaurantes permanentes, nove regiões de vinhos e diversas demonstrações gastronómicas.

João Teixeira Leite adianta que no evento vão estar chefes com estrelas Michelin na “Zona do Banquete”, na Casa do Campino, como Marlene Vieira, Paulo Morais, Louis Anjos e Arnaldo Azevedo. Não vão faltar também actividades culturais, como espectáculos e concertos. Segundo o autarca, o evento é sustentável do ponto de vista financeiro, tem bastante receita pela participação das marcas privadas, rondando os 400 mil euros, tendo deixado um vincado agradecimento a todos os patrocinadores e entidades que colaboram com o certame, tal como já o fizera o presidente da Câmara de Santarém.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, realçou que o evento “é um verdadeiro festival de Portugal”, que promove e valoriza a gastronomia e a marca Portugal, tendo vindo a crescer e a melhorar ao longo dos anos até atingir “um nível de consistência, notoriedade e e visibilidade muito significativo”. Daí continuar a contar com apoio da Entidade de Turismo, como outros grandes eventos que se realizam na Lezíria do Tejo.

No final da apresentação do Festival Nacional de Gastronomia, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o presidente da Confagri, Idalino Leão, assinalaram um protocolo que visa estreitar as relações de parceria entre as duas entidades. Exemplo disso é a projectada instalação de um espaço físico da Confagri em Santarém, mais propriamente na Casa do Campino.