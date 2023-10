Projecto Pouca Pena junta-se à Banda Filarmónica de Vale da Pinta

Músicos do Projecto Pouca Pena vão estar em palco para um concerto inédito com a Banda Filarmónica de Vale da Pinta.

O Projecto Pouca Pena vai apresentar o seu álbum “Largo da memória” acompanhado da Banda Filarmónica de Vale da Pinta, com os arranjos do maestro Carlos Gonçalves. Os grupos esperam casa cheia no sábado, 4 de Novembro, na Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo. Recorde-se que a banda lançou “Largo da Memória”, o primeiro álbum, há um ano e o seu primeiro videoclipe, de nome “SARAMAGA”, em Fevereiro deste ano, tendo sido gravado em Vila Chã de Ourique.

“O Projecto Pouca Pena procura exteriorizar a nostalgia de outros tempos, memórias perdidas e relembradas com os sentimentos muito próprios de quem os sente. A temática é simples e honesta; locais, tradições, vivências de infância entretanto trocadas pelo rebuliço dos tempos modernos (..)", descreve a banda composta por João Morgado Ribeiro, de Vila Chã de Ourique, João Luís Vieira e Ricardo Martins. Os bilhetes estão à venda nas juntas de freguesia de Vila Chã de Ourique, Pontével, União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta e na sede da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta.