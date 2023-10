Oficina “Lição de Teatro” em Ourém

A oficina “Lição de Teatro”, com Pedro Gil, dirigida a amadores e profissionais de teatro e professores, realiza-se no dia 16 de Novembro, no Teatro Municipal de Ourém.

A oficina “Lição de Teatro”, com Pedro Gil, dirigida a amadores e profissionais de teatro e professores, realiza-se no dia 16 de Novembro, no Teatro Municipal de Ourém. No âmbito da estreia nacional, em 18 de Novembro, do espectáculo “Depois das Zebras” (criação de Pedro Gil para a Companhia Razões Pessoais), no Teatro Municipal de Ourém, vai ser desenvolvida uma formação de teatro a partir da pergunta “o que é que o teatro pode ser?”.

As inscrições devem ser feitas em https://forms.gle/yZiWQQE9mA6NuRXY8 e a participação é gratuita.