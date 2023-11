Terceira conferência “Cidades Verdes” em Santarém

O evento decorreu no CNEMA em Santarém no passado dia 17 de Novembro.

A Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais realizou no dia 17 de Novembro no CNEMA, em Santarém, a terceira conferência “Cidades Verdes”. A conferência insere-se na campanha europeia “More green cities for Europe” e teve como tema a “Biodiversidade nas cidades: a importância dos espaços verdes”.

Tratou-se de um evento que reuniu especialistas nacionais e internacionais com o intuito de fortalecer a importância das áreas verdes no espaço urbano e de que forma este investimento se reflete na biodiversidade, clima, economia, bem-estar e coesão social”, de acordo com uma publicação do município de Santarém.

Os painéis que dividiram a conferência foram os seguintes: “O desenvolvimento urbano e biodiversidade dos espaços verdes”; “Natureza, clima e biodiversidade nas cidades verdes”; e “Valorização dos espaços verdes como resposta aos desafios socioambientais”. A II exposição de “Plantas e Flores de Portugal” decorreu ao mesmo tempo que a conferência.