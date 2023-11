Câmara de Mação oferece jogo sobre o concelho nas escolas

A 17 de Novembro comemorou-se o Dia Internacional dos Estudandes e a Câmara de Mação assinalou a data com a oferta, a todos os alunos do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte de Mação, o jogo que produziu em parceria com a Science4you. Os alunos receberam o jogo intitulado "Uma aventura pelo Verde Horizonte de Mação" das mãos do presidente do município, Vasco Estrela, que esteve acompanhado pelo vice-presidente, António Louro e pela vereadora da Cultura, Margarida Lopes, assim como pelo director do agrupamento de escolas, José Almeida.

Os jogos foram entregues em todas as escolas, em Mação e Cardigos, desde o jardim-de-infância ao 12º ano. "Embora o jogo seja aconselhado a partir dos oito anos de idade, o objectivo é que mesmo os mais pequenos levem o jogo para casa e possam jogar quando tiverem idade para ficarem a conhecer melhor a história do seu concelho", refere o município de Mação em nota de imprensa.

Vasco Estrela explicou que há coisas que não se podem mudar e uma delas é o local onde nascemos e onde estão as nossas raízes. "Este jogo será sempre sobre as raízes, onde quer que a vida nos leve. É um jogo que não fica sem bateria, o ecrã não se parte e o conteúdo é sempre actual. É um jogo para a vida", sublinhou o presidente da câmara municipal. Este é um jogo de tabuleiro que convida a embarcar numa "Aventura pelo Verde Horizonte de Mação" percorrendo todas as freguesias do concelho.