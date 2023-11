Festival de Órgão de Santarém abre com Concerto da Liberdade

O Festival de Órgão de Santarém - FÓS 2023 está de regresso entre 24 de Novembro e 3 de Dezembro para a sua quinta edição. O concerto de abertura está marcado para a Catedral de Santarém no dia 24 de Novembro, às 21h30, com o compositor e performer audiovisual Frederico Dinis e o Ensemble Vocal Moços do Coro, sob direcção musical de Nuno Miguel de Almeida. A organização refere que o Concerto Liberdade "Tangedores de Paisagens" combinará elementos sonoros e visuais para criar uma experiência única.

No sábado, 25 de Novembro, a iniciativa ‘Free Organ Day’ vai proporcionar ao público a possibilidade de conhecer as igrejas e os órgãos históricos do festival, em seis distintos momentos: Catedral de Santarém (10h00); Igreja de Marvila (11h00); Igreja da Misericórdia (12h00); Igreja de Alcáçova (15h30); Igreja da Piedade (16h30) e Igreja de S. Nicolau (17h30). A experiência é dinamizada pelos alunos e professores de órgão do Conservatório de Música de Santarém.

Também no sábado, a Igreja de Marvila acolhe pelas 14h00 o organista húngaro András Gábor Virágh, para uma masterclass para organistas e para os amantes da música. Pelas 21h30, no mesmo local e com o emsmo múdico, acontece o primeiro Concerto Master ‘Solo Virágh’. A acompanhar András Gábor Virágh vai estar uma Estátua Viva pelos Quideia Animações e um filme sensorial do cineasta escalabitano Virgílio Torres pelo Cineclube de Santarém.

Regularmente presente em vários países da Europa, no Reino Unido, em Israel e nos EUA, András Gábor Virágh foi organista titular da Basílica de Santo Estêvão, em Budapeste. Premiado nacional e internacionalmente como organista e compositor, conta com várias obras executadas e publicadas por várias editoras, tendo sido em 2022 galardoado com o Prémio Bartók-Pásztory, o mais alto galardão musical da Hungria.

O FÓS 2023 é organizado pela Câmara de Santarém em parceria com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.