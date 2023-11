Academia de Música Banda de Ourém com melhores condições para realizar actividades

Associação do concelho de Ourém tem uma nova viatura que vai permitir transportar elementos e o material necessário para as várias actuações que tem ao longo do ano.

A Academia de Música Banda de Ourém (AMBO) tem à sua disposição uma nova carrinha que permite o transporte do material necessário para o seu normal funcionamento e para as inúmeras actuações das diferentes secções da associação. A nova carrinha foi adquirida ao abrigo do programa de apoio à aquisição de viaturas promovido pelo município de Ourém, projecto que disponibilizou uma verba de 350 mil euros destinada a associações culturais, desportivas e recreativas. A autarquia financiou a aquisição da nova viatura da AMBO em cerca de 17 mil euros, o correspondente a 60% do valor total investido. A Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade também apoiou a aquisição com cerca de 1700 euros.

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado da Direcção da Academia de Música Banda de Ourém, manifestou o seu regozijo pela pertinência e sucesso do programa de apoio ao associativismo local. Destacou que, após dois programas de apoio que permitiram a aquisição de viaturas por diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social e associações desportivas e culturais do concelho, a autarquia determinou recentemente lançar um novo programa para colmatar as carências ainda existentes neste âmbito, com a disponibilização de uma nova linha de apoio financeiro no valor de 700 mil euros.