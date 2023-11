Feira do Livro de Natal em Salvaterra de Magos

A Feira do Livro de Natal de Salvaterra de Magos decorre entre 25 de Novembro e 7 de Janeiro, na biblioteca municipal, anunciou a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. A iniciativa realiza-se no âmbito da 11.ª edição da "Campanha Natal e a Economia Local" e contará com novidades literárias, livros temáticos, literatura infantil e juvenil, publicações de autores do concelho e jogos didácticos, tendo como objetivo promover o livro e a leitura.

Haverá também uma série de actividades como apresentações de livros, sessões de contos, música, dança, exposições, ‘workshops’ de pintura e de ilustração e oficina de artes plásticas nas Bibliotecas do Espaço Jackson em Glória do Ribatejo e no Mercado de Cultura de Marinhais. A feira estará aberta de segunda-feira a sexta-feira, entre as 09h00 às 17h00, e aos sábado conforme o programa disponível no ‘site’ do município de Salvaterra de Magos.