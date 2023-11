Mercado de Natal na Vila da Marmeleira

A Vila da Marmeleira, no concelho de Rio Maior, entra no espírito natalício com um Mercado de Natal na sexta-feira e sábado, 1 e 2 de Dezembro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A segunda edição do Mercado de Natal da Vila da Marmeleira, no concelho de Rio Maior, está a chegar, organizado pelo NUPAE - Núcleo Património de Emoções. Mais de 50 expositores vão estar no Pavilhão Desportivo da Vila da Marmeleira na sexta-feira, 1 de Dezembro, feriado, e sábado, 2 de Dezembro, das 10h00 às 19h00.

Além do artesanato, também a gastronomia estará presente, com maior ênfase na doçaria caseira e a presença da vencedora do primeiro Festival da Marmelada da Vila da Marmeleira. Em paralelo, decorrem workshops de culinária alusiva ao Natal, às 11h00 de sexta-feira e às 16h00 de sábado, e jogos educativos sobre literacia financeira e educação inclusiva, às 15h00 em ambos os dias.

O programa contempla ainda um espectáculo de Natal mais direccionado para as crianças, às 11h00 de sábado, o concerto de Natal da Banda da Casa do Povo da Vila da Marmeleira, às 18h00 de sábado. A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior actua às 18h00 de sexta-feira.