Alfouvés, no concelho de Rio Maior, recebe um Mercadinho de Natal de 7 a 10 de Dezembro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Presépio gigante no Mercadinho de Natal em Alfouvés

O Mercadinho de Natal da aldeia de Alfouvés, no concelho de Rio Maior, vai ter um presépio gigante, artesanato, música e gastronomia de 7 a 10 de Dezembro, na sede da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Alfouvés. Na inauguração, às 19h00 de quinta-feira, há fogo de artifício. Para os comerciantes existe o prémio de melhor decoração do espaço de venda em que ao vencedor é oferecido o valor pago pelo espaço e brindes. As inscrições para venda estão abertas através de formulário online.