Concerto de Natal em Castanheira do Ribatejo

A Igreja Matriz São Bartolomeu da Castanheira do Ribatejo recebe no dia 2 de Dezembro um concerto de Natal. O evento inicia-se às 18h30 e actuam o Coro Voz Nostra Casa do Benfica e Coral Vera Cruz. A organização é da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.