Círculo Cultural Scalabitano celebra 69 anos

O 69º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano vai ser assinalado numa assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão no dia 2 de Dezembro.

A próxima assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai decorrer no sábado, 2 de Dezembro, pelas 15h30, no Teatro Sá da Bandeira em Santarém, e vai comemorar o 69º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano. A assembleia vai ser realizada pelo Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão e pelo C.C.S. Durante a sessão solene vai ser proferida a comunicação “ A ‘Nobre Arte da Caligrafia ‘ e a Educação em Portugal no Renascimento: de Francisco de Holanda a Giraldo Fernandes de Prado”, por Vítor Serrão.