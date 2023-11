Exposição sobre a diáspora judaica portuguesa na Sinagoga de Tomar

A inauguração oficial decorre às 18 horas de terça-feira, dia 5 de Novembro, ficando a mostra disponível no horário de abertura do monumento.

A exposição “A diáspora judaica portuguesa – séculos XV-XXI” vai estar patente na Sinagoga de Tomar entre os dias 5 e 17 de Dezembro. A inauguração oficial decorre às 18 horas de terça-feira, dia 5, ficando a mostra disponível no horário de abertura do monumento: de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 17h00. Trata-se de uma exposição itinerante, da responsabilidade das Éditions Chandeigne e da Associação Hagadá – Tikva – Museu Judaico de Lisboa, em parceria com o município de Tomar, que conta a história da ainda pouco conhecida diáspora judaica portuguesa no contexto sefardita, desde a sua origem até às memórias marranas e seus lugares.

Segundo explica nota do município, “perseguidos pela Inquisição a partir de 1536, os cristãos-novos partem a fim de poder praticar mais ou menos livremente o judaísmo. Do século XVI ao século XVIII participam nas profundas mudanças socioecónomicas, religiosas e intelectuais que farão entrar o Ocidente na modernidade. As suas redes familiares, comerciais e financeiras estendem-se à escala planetária”. Apesar da sua grande dispersão geográfica e religiosa, esta diáspora soube conservar uma certa coesão que se manifesta na língua, na literatura, na liturgia, na arquitectura, nos patronímicos ou ainda na arte funerária. Embora compósita, partilha uma comunidade de destino e vai dar origem a uma forma inédita de pertença colectiva, designada pelo termo de A Nação, refere a nota.