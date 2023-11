W Shopping com animação de Natal e horário alargado

A chegada do Pai Natal ao W Shopping em Santarém, dia 1 de Dezembro, às 16h00, marca o início de uma temporada repleta de magia, encanto e celebração com toda a comunidade. O centro comercial num espetáculo de luz e cor, com uma iluminação deslumbrante e decoração festiva, com várias iniciativas para todas as idades, como espectáculos ao vivo, animação itinerante, workshops, pinturas faciais, entre outras.

Sofia Vieira, com as suas Histórias de Encantar, vai estar no W Shopping em dois domingos distintos 10 e 17 de Dezembro, pelas 11h00. Há também um espectáculo de circo no dia 10, pelas 16h00 um workshop de culinária divertida com Mafalda Teixeira no dia 16 de Dezembro, pelas 16h00 e muitas surpresas.

O W Shopping estenderá o horário de funcionamento durante a época natalícia, até às 23h00. Os visitantes terão a oportunidade de encontrar os presentes perfeitos enquanto desfrutam da atmosfera única que o Natal proporciona.

O Pai Natal estará disponível para receber cartinhas, tirar fotografias e espalhar alegria natalícia. “Este é o momento perfeito para as crianças partilharem os seus desejos e criarem memórias especiais e marca o início das festividades programadas para os fins-de-semana e feriados do mês de Dezembro, até ao dia 23”, refere o W Shopping.