Inestética leva “She’s Lost Control” ao festival InShadow em Lisboa

A performance “She’s Lost Control”, da Companhia Inestética do Sobralinho feita a partir do icónico tema dos Joy Division, pode ser vista a 3 de Dezembro às 17h30 no festival InShadow em Lisboa. Conta com Joana Manuel, João Cardoso e Carolina Inácio. A performance tem como elemento central uma video-instalação de Alexandre Lyra Leite, inspirada no tema, onde em diálogo com ela a actriz e cantora Joana Manuel e o músico João Cardoso exploram territórios sonoros pós-punk e a bailarina Carolina Inácio introduz outras distorções, com um solo especialmente concebido para a música da banda de Manchester. “O poder enigmático da imagem, da palavra e do som, numa mise-en-scène sobre a perda de controlo em múltiplas perspectivas”, explica a companhia Inestética.