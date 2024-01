Universidade Sénior de Benavente celebra 15 anos com Gala de Aniversário

A Universidade Sénior do concelho de Benavente (USCB) vai assinalar 15 anos de actividade com uma gala. O espectáculo de aniversário vai decorrer no próximo dia 10 de Janeiro, a partir das 14h30, no Centro Cultura de Samora Correia.

Dança, poesia, teatro, ginástica, cantares tradicionais, tuna académica, entre outras exibições de alunos e professores fazem parte do programa.

Na mesma tarde será inaugurada a exposição de trabalhos elaborados por professores e alunos da universidade.

A USCB tem pólos em Benavente, Samora Correia e Santo Estevão.