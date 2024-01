O Dia de Reis vai ser assinalado no Cartaxo com o cantar das janeiras no Museu Rural e do Vinho. Há bolo-rei e vinho do Cartaxo.

Cartaxo convida a população a cantar as janeiras no Museu Rural e do Vinho

O Museu Rural e do Vinho foi o espaço escolhido pela Câmara Municipal do Cartaxo para assinalar o Dia de Reis. O município convida a população para cantar as janeiras com a Universidade Sénior do Cartaxo, Grupo Chãs de Ourique, da Universidade Sénior de Vila Chã de Ourique, e o Coro Cant'arte, de Pontével. No Dia de Reis, as visitas guiadas ao museu são gratuitas e há bolo-rei e vinho do Cartaxo. O encontro está marcado para as 17h00 de sábado, 6 de Janeiro.