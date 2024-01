Centro Cultural do Sardoal com 200 mil euros para programação nos próximos anos

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, vai receber um apoio de 200 mil euros da Direcção-Geral das Artes (DGARTES), dirigido para a programação dos próximos quatro anos (2024-2027). O apoio surge no seguimento da candidatura apresentada pelo município em Outubro do ano passado.

O espaço foi um dos 18 da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) que recebeu apoio à programação, no âmbito da segunda edição do concurso “Programa de Apoio à Programação dos Teatros e Cineteatros da RTCP”, promovido pela Direção-Geral das Artes (DGARTES). O plano de programação denominado “20 anos de Gil Vicente – Novas Rotas para a Cultura” propõe criar novos hábitos e caminhos culturais, oferecendo novas experiências e expressões. A diversidade e qualidade artísticas e reforçar a ligação de Gil Vicente ao Sardoal são dos principais objectivos do programa. O Centro Cultural Gil Vicente foi o único espaço da região a receber o apoio que pretende promover uma maior descentralização cultural e coesão nacional.

O MIRANTE esteve recentemente com dois dos rostos do centro cultural, Paulo Sousa e Ricardo Ribeiro, que afirma que as condições das instalações e dos equipamentos, a programação diferenciada e o esforço de uma vasta equipa de trabalho são os principais factores que caracterizam a evolução e o sucesso do espaço. Espectáculos de piano, teatro, música e cinema são as principais atracções do Centro Cultural Gil Vicente.