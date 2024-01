Espectáculo de dança “Está Visto” em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 19 de Janeiro, o espectáculo de dança “Está Visto”, do encenador e artista João dos Santos Martins. A performance, agendada para as 21h30, conta também com a participação da pianista, compositora e improvisadora Joana Sá e de outros artistas.

Partindo do ciclo de canções Dichterliebe [Amor(es) de poeta], compostas por Robert Schumann em 1840, “Está Visto” toma a forma de um recital procurando com que as práticas de canto, piano e dança interajam e transbordem umas nas outras, lê-se na sinopse do espectáculo que conta com coprodução da Associação Parasita. O espectáculo está classificado para maiores de 12 anos e os bilhetes custam 5 euros.