A ilustração vencedora será agora representada num mural urbano na aldeia de São Simão e utilizada na comunicação e na imagem das festas do concelho.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ricardo Ferraz vence concurso de ilustração em Sardoal focado no sardão

Ricardo Ferraz venceu a Bienal Sardão' 24, um concurso de ilustração da silhueta do sardão, um lagarto típico de Sardoal e que integra o logótipo do município. O júri, constituído por Miguel Ângelo Santos e Vera Serras, da Associação de Melhoramentos de São Simão, pelo designer gráfico do município João Saraiva, pelo ilustrador Francisco Sousa e pelo pintor Álvaro Mendes, considerou que, das propostas apresentadas, apenas o trabalho “Tributo”, de Ricardo Manuel Rodrigues Ferraz, “reúne condições para ser seleccionado”, indicou a autarquia numa nota.

Com organização conjunta do município e da Associação de Melhoramentos de São Simão, o concurso bienal tem o “intuito de dar a conhecer o Sardoal e a sua cultura e, simultaneamente, promover o surgimento de ilustrações de um símbolo historicamente associado ao Sardoal”, pode ler-se. A ilustração vencedora será agora representada num mural urbano na aldeia de São Simão e utilizada na comunicação e na imagem das festas do concelho.