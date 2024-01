Rosinha e bailarinas no Carnaval de Benavente

Música, desfile com a participação das colectividades, vacadas e enterro do entrudo fazem parte do cartaz deste ano do Carnaval de Benavente. A Comissão Organizadora do Carnaval de Benavente já divulgou o cartaz da festa que vai decorrer de 10 a 14 de Fevereiro.

Dia 10 de Fevereiro à baile com Telmo Faria, seguido da coroação dos reis do Carnaval no Centro Cultural de Benavente.

No dia seguinte o Parque 25 de Abril vai ter animação para as crianças a partir das 14h00 e o DJ João Ildefonso vai passar música a partir das 15h00. Pelas 17h00 está marcada uma vacada.

Dia 12 de Fevereiro Rosinha e suas bailarinas sobem ao palco do Centro Cultural pelas 23h00 e pelas 1h00 actua o DJ African Groove.

Dia 13 de Fevereiro realiza-se o desfile dos foliões, colectividades, grupos organizados e reis do Carnaval pelas ruas da vila, a partir das 15h00. Às 17h00 nova vacada para animar os participantes.

O entrudo vai a enterrar dia 14 com partida, pelas 21h00, junto ao Centro Cultural e com fim no Largo do Calvário.