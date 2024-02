Passeio pedestre em Cardigos

O primeiro passeio pedestre de 2024, organizado pela Câmara de Mação, realiza-se no domingo, 11 de Fevereiro. A concentração do sparticipantes será junto à praia fluvial de Cardigos, pelas 09h00, e o percurso, com cerca de nove quilómetros é considerado de dificuldade média. As inscrições podem ser feitas nas piscinas cobertas até 9 de Fevereiro sendo que as fichas de inscrições também estão disponíveis na recepção do edifício dos paços do concelho e no posto de turismo. Mais informações através do email piscinas@cm-macao.pt ou do número de telefone 241 573 235.