O jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho vai estar na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere no âmbito das comemorações do 20º aniversário do espaço.

Conversa com Rodrigo Guedes de Carvalho em Ferreira do Zêzere

Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista e escritor, vai estar numa conversa a propósito do seu último livro “As cinco mães de Serafim”. A iniciativa vai realizar-se na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere no dia 17 de Fevereiro pelas 16h00 no âmbito das comemorações do 20º aniversário do espaço, que foi inaugurado a 11 de Fevereiro de 2004.