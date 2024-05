Sede do Rancho Folclórico de Vale de Figueira recebe noite de fados no dia 4 de Maio à qual se segue uma ceia animada.

Uma grande noite de fados na sede do Rancho Folclórico de Vale de Figueira está agendada para o dia 4 de Maio às 21h30. O evento que vai ter actuação dos fadistas Teresa Tapadas, Pedro Matos e Joana Almeida conta com música de Bruno Mira na guitarra portuguesa e Bernardo Viana na viola. Após o momento alto da noite, há espaço para uma ceia com caldo-verde, pão e vinho e também animação do Rancho Folclórico de Vale de Figueira.